Девушка воспользовалась ноутбуком жениха и передумала выходить замуж

Девушка обнаружила эротические тексты на ноутбуке жениха и разорвала помолвку

Пользователь Reddit поделился историей о том, как дал невесте свой старый ноутбук. Девушка обнаружила там документы с текстами, которые ее возлюбленный писал во времена, когда увлекался эротическими ролевыми играми. Узнав о тайных пристрастиях жениха, она потребовала, чтобы парень посетил психолога, а после его отказа передумала выходить замуж и разорвала помолвку.

По словам героя истории, однажды, когда компьютер его невесты сломался, он дал ей свой старый ноутбук. Вскоре после этого девушка отдалилась от него, а спустя неделю позвонила и попросила жениха прийти в дом его родителей. «Я думал, что кто-то умер или случилось что-то серьезное», — отметил рассказчик.

Когда парень приехал, его ждали его две старшие сестры, отец, мать и невеста. Выяснилось, что во время использования ноутбука девушка нашла старые документы, в которых содержались записи с тех пор, когда он играл в эротические ролевые онлайн-игры. «В заметках были описаны фантазии, связанные с принуждением женщин к сексу, что шокировало мою невесту. Вместо того, чтобы закрыть файл, она продолжила копаться в документах», — добавил он.

В итоге родственники рассказчика заявили. что он должен обратиться к психологу. Парень отказался и попытался объяснить близким, что понимает разницу между фантазией и реальностью. «На самом деле я не хочу причинять боль женщинам или охотиться за ними», — объяснил он.

Затем девушка начала зачитывать один из эротических рассказов своего жениха, после чего парень спешно покинул дом родителей. В итоге они приняли решение разорвать помолвку: девушка утверждала, что не может быть с возлюбленным, пока он не сходит к психологу, а парень не смог простить ее за то, что она показала заметки близким. Кроме того, после случившегося от рассказчика отдалилась вся его семья.

В комментариях под постом пользователи поделились своими историями, как их партнеры рассказывали об их сексуальных предпочтениях своим родственникам. Многие из них осудили девушку за то, что она рассказала обо всем семье жениха. Кроме того, некоторые посчитали, что действия бывшей невесты парня были вторжением.