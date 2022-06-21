Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Девушка воспользовалась ноутбуком жениха и передумала выходить замуж

Девушка обнаружила эротические тексты на ноутбуке жениха и разорвала помолвку

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как дал невесте свой старый ноутбук. Девушка обнаружила там документы с текстами, которые ее возлюбленный писал во времена, когда увлекался эротическими ролевыми играми. Узнав о тайных пристрастиях жениха, она потребовала, чтобы парень посетил психолога, а после его отказа передумала выходить замуж и разорвала помолвку.

По словам героя истории, однажды, когда компьютер его невесты сломался, он дал ей свой старый ноутбук. Вскоре после этого девушка отдалилась от него, а спустя неделю позвонила и попросила жениха прийти в дом его родителей. «Я думал, что кто-то умер или случилось что-то серьезное», — отметил рассказчик.

Когда парень приехал, его ждали его две старшие сестры, отец, мать и невеста. Выяснилось, что во время использования ноутбука девушка нашла старые документы, в которых содержались записи с тех пор, когда он играл в эротические ролевые онлайн-игры. «В заметках были описаны фантазии, связанные с принуждением женщин к сексу, что шокировало мою невесту. Вместо того, чтобы закрыть файл, она продолжила копаться в документах», — добавил он.

В итоге родственники рассказчика заявили. что он должен обратиться к психологу. Парень отказался и попытался объяснить близким, что понимает разницу между фантазией и реальностью. «На самом деле я не хочу причинять боль женщинам или охотиться за ними», — объяснил он.

Затем девушка начала зачитывать один из эротических рассказов своего жениха, после чего парень спешно покинул дом родителей. В итоге они приняли решение разорвать помолвку: девушка утверждала, что не может быть с возлюбленным, пока он не сходит к психологу, а парень не смог простить ее за то, что она показала заметки близким. Кроме того, после случившегося от рассказчика отдалилась вся его семья.

В комментариях под постом пользователи поделились своими историями, как их партнеры рассказывали об их сексуальных предпочтениях своим родственникам. Многие из них осудили девушку за то, что она рассказала обо всем семье жениха. Кроме того, некоторые посчитали, что действия бывшей невесты парня были вторжением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Кремль пообещал больше не доверять Западу
Девушка воспользовалась ноутбуком жениха и передумала выходить замуж
В Якутии госпитализировали 13 детей после пищевого отравления
Здоровая жизнь россиян сократилась на год
Законопроект о наказании за исполнение санкций отложили
Россияне рассказали о самых любимых способах снимать стресс с помощью рук
WP сообщила об опасном приближении иранских катеров к кораблям ВМС США
Одного из богатейших депутатов России отправили в колонию строгого режима
Россиянка отдохнула в Калининградской области и ужаснулась запаху и вкусу воды
Операторов попросили убрать вышки около школ и вузов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.