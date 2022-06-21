Украине стало негде производить бензин

Глава «Нафтогаза»: вся нефтепереработка на Украине не функционирует из-за операции России

Глава нефтяной компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая промышленность в стране не функционирует из-за военной спецоперации России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора», — рассказал Витренко. Так, Украине станет негде производить бензин и другие виды топлива. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции на территории Украины. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

В то же время Витренко сообщил, что компания подаст иск к «Газпрому» из-за недоплаты за транзит газа в Европу в июле. «Условиями нашего контракта с "Газпромом" предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

С 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России. Глава ОГТС Сергей Макогон заявил, что компания оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.

После этого стало известно, что для прокачки топлива в ЕС в распоряжении «Газпрома» остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области. Российская компания заявила, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. После потери «Газпромом» доступа к «Сохрановке» транзит топлива через Украину резко снизился: в начале мая он превышал 90 миллионов кубометров в сутки, а по данным на 21 июня составил 41,2 миллиона кубометров.