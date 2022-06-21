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Буровые платформы «Черноморнефтегаза» пообещали восстановить

Депутат Шеремет пообещал вернуть в строй атакованные буровые платформы «Черноморнефтегаза»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены. Это пообещал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Ущерб будет оценен. Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй», — сказал политик. Он заверил, что Россия не уйдет с этих месторождений, а чтобы исключить повторение подобных ЧП, будет предпринят ряд мер по безопасности.

20 июня военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения с высокими поражающими свойствами платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз». В результате атаки на платформе газодобывающей вышки вспыхнул пожар. Двое сотрудников получили ранения, семеро пропали без вести. СКР отмечает, что назначены необходимые экспертизы; устанавливаются украинские силовики, причастные к преступлению.

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Марина Совина
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