В Швеции объявили о введении особого режима из-за ситуации с газом

В Швеции объявили о введении режима раннего предупреждения из-за ситуации с газом

Шведское энергетическое агентство объявило о введении режима раннего предупреждения из-за ситуации с газом. Об этом сообщается на сайте организации.

«Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключенным к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками», — говорится в пресс-релизе.

По данным организации, в настоящее время ситуация с поставками газа в страну остается стабильной. Также отмечается, что запасы «достаточно заполнены до осени».

При этом в агентстве заявили, что ухудшение положения будет сопровождаться повышением цен. По предварительным данным, наибольший риск дефицита газа может прийтись на зиму 2022-2023 годов.

Ранее датское энергетическое агентство предполагает, что ситуация с газоснабжением может вскоре ухудшиться. Организация указала, что в стране вводится режим раннего предупреждения из-за неопределенности с поставками газа из России. Агентство призвало граждан королевства экономить энергию.