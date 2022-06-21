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В России создадут сервис шеринга станков

«Трансмашхолдинг» создаст сервис шеринга станков для российских производителей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) с партнерами решили создать агрегатор по шерингу станков для российских производителей, сообщил «Ведомостям» гендиректор и совладелец компании Кирилл Липа.

Он заявил, что хочет сделать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии. У ТМХ уже есть приложение «Смартфорс», которое позволяет разделять использование станков среди предприятий холдинга. В сервисе зарегистрировано более 2500 физлиц.

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После начала спецоперации некоторые зарубежные поставщики престали работать с российскими компаниями. «Отмечаются случаи, когда нам отказываются передавать изготовленные и оплаченные станки, которые физически находятся в России, разрывают контракты, возвращают авансы», — пояснил Липа.

Значительно снизился ввоз станков и запчастей в страну из Европы, а азиатские аналоги стали дороже примерно на 10-15 процентов, рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Управляющий директор рейтинговой группы НРА Сергей Гришунин считает, что идея напоминает возрождение советских МТС (машинно-тракторные станции). Тогда техника для сельхозработ предоставлялась колхозам по запросу. В нынешних условиях риском он считает недостаточную защищенность системы от хакерских атак, которые могут сорвать производственные цепочки.

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Платон Щукин
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