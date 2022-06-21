Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Tele2 проверят из-за резкого повышения цен

Минцифры и ФАС проверят Tele2 из-за резкого увеличения цен на ряд тарифов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведут проверку обоснованности резкого повышения цен на ряд тарифов из линейки Tele2. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минцифры.

«Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае, если рост стоимости тарифов не будет соответствовать росту индекса потребительских цен, оператору может грозить антимонопольное расследование.

Во вторник, 21 июня, некоторые клиенты Tele2 получили сообщения, в котором оператор предупредил их о значительном повышении тарифов. Так, тариф «Безлимит» подорожал с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей.

Крупнейшие сотовые операторы в апреле уже поднимали цены на новые и архивные тарифы, а некоторые закрыли для подключения. Так, «Мегафон» поднял цены на 30 рублей, МТС — на 30-50 рублей. А Tele2 и «Вымпелком» стали активнее переводить действующие тарифы в архив.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В российском регионе разбился военный самолет
Участник шоу «Голос» умер в 31 год
Россияне перечислили главные связанные с работой страхи
Токаев высказался за внеблоковый статус Украины
Белый дом прокомментировал слова Пескова о смертной казни для наемников из США
Небензя обвинил Запад в подстрекательстве Украины к русофобии
Tele2 проверят из-за резкого повышения цен
Россия попросила Норвегию об исключении по поставкам грузов
Российская фигуристка описала Трусову тремя фразами
Москвички стали чаще покупать закрытую одежду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.