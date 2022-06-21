Подсчитаны издержки бизнеса из-за закона о личных данных

«Ъ»: издержки на закон о личных данных могут обойтись бизнесу в 32,8 млрд рублей в год

Организация «Опора России» подсчитал издержки бизнеса из-за исполнения поправок к закону «О персональных данных», которые были приняты Госдумой в первом чтении 24 мая. Соответствующее письмо исполнительный директор организации Андрей Шубин направил главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну, сообщает «Коммерсант».

По данным «Опоры России», дополнительные издержки на составление и отправку уведомлений в Роскомнадзор могут обойтись малому бизнесу в 32,8 миллиарда рублей в год. Оборудование для подключения к системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) может стоить еще около 1,7 триллиона рублей, подсчитали в Институте исследований интернета (ИИИ).

При этом в самом Роскомнадзоре заявили, что оператор персональных данных должен уведомлять ведомство «один раз для каждой страны, а не о каждой трансакции». Хинштейн также отметил, что в законопроекте не закладывали требования по установке нового оборудования. «Речь идет именно о взаимодействии с системой в удобном виде», — пояснил он.

Согласно проекту, все организации должны уведомлять Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных в страны, «обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов данных». При этом отправку информации могут запретить в течение 30 дней после подачи заявления. Передача персональной информации в страны, не входящие в список, происходит только по разрешениям. Кроме того, операторы персональных данных должны быть постоянно подключены к ГосСОПКА.

Ранее Министерство цифрового развития (Минцифры) России назвало главные причины масштабных утечек личных данных россиян. Более 70 процентов случаев происходит из-за халатности или намеренных действий сотрудников компаний.