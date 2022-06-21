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Дело о многомиллионной афере заведено на ракетно-космическом предприятии Урала

Расследуется дело о мошенничестве на 100 млн руб на ракетно-космическом предприятии Урала

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Начато расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в научно-исследовательском институте машиностроения в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил в источник в экстренных службах региона.

По его словам, ракетно-космическому предприятию из бюджета были выделены средства, которые похитили. Ущерб следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

По предварительным данным, речь идет о средствах федеральных целевых программ, в том числе «Федеральной космической программы», которые были перечислены без выполнения работ в полном объеме.

НИИмаш расположен в уральском городе Нижняя Салда. Предприятие, являющееся ведущим в российской ракетно-космической отрасли, входит в «Роскосмос». Оно занимается изготовлением ракетных двигателей малой тяги для управления полетом космических аппаратов.

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Любовь Ширижик
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