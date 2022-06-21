Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту

Владелец WeChat запретил продавать криптовалюту в мессенджере

Фото: Shutterstock

Владелец крупнейшего в Китае и одного из крупнейших в мире мессенджеров WeChat, холдинг Tencent запретил продавать и продвигать на площадке любые криптовалюты, а также проводить сделки с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), пишет South China Morning Post.

К владельцам аккаунтов, которые будут нарушать установленные правила, обещают применять санкции — вплоть до блокировки и удаления аккаунтов. Для начала администрация мессенджера будет предлагать пользователям «скорректировать учетную запись».

В 2021 году Народный банк Китая (местный Центробанк) запретил любые сделки с криптовалютами, а также их майнинг, объяснив это повышенной волатильностью и рискованностью вложений в такой вид активов.

WeChat является наиболее популярным среди жителей Китая мессенджером с аудиторией свыше миллиарда человек. Приложение позволяет также совершать платежи и переводы, оформлять некоторые документы и совершать покупки.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Россиянам назвали способ выжить при укусе змеи
России не хватило денег на два мегапроекта
Инфекционист оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
Датские военные пожаловались на нехватку боеприпасов и трусов
Лоза объяснил отсутствие врагов у Николая Дроздова
29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
Мужчина попытался спасти улетевшего в отстойник попугая и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.