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В посольстве РФ в Болгарии отреагировали на обвинения в свержении правительства

В посольстве РФ в Болгарии отказались комментировать обвинения в свержении правительства

Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии

Посольство России в Болгарии отказалось комментировать внутренние дела Софии. Так в дипведомстве отреагировали на обвинения в свержении болгарского правительства, выдвинутые ранее премьер-министром страны Кирилом Петковым, передает РИА Новости.

«Посольство не будет комментировать внутренние дела Болгарии и высказывание премьер-министра Болгарии», — подчеркнули в ведомстве.

После того как премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и его правительству вынесли вотум недоверия, он возложил ответственность на произошедшее на трех болгарских политиков и посла России в Софии Элеонору Митрофанову. Бывший глава кабмина обвинил их в свержении правительства.

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Виктория Кондратьева
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