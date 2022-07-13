Раскрыты подробности о седьмом пакете санкций Евросоюза против России

Премьер Чехии Фиала: ограничения на поставки газа из РФ не войдут в новый пакет санкций ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскрыл подробности о седьмом пакете санкций Европейского союза (ЕС) против России. Он уточнил, что ограничения на поставки российского газа не войдут в новый список рестрикций, передает Reuters.

По словам политика, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в ближайшие дни, после чего его примут страны Евросоюза. Запреты коснутся импорта золота из России, будет расширен список ограничений на экспорт, введены рестрикции в отношении ряда физических лиц.

«Что определенно проблематично — это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — пояснил Фиала.

Он отметил, что ряд европейских стран зависит от российского газа, поэтому топливо не войдет в список ограничений. По словам премьера, Чехия делает все, чтобы сократить зависимость от энергоресурсов из России, однако к зиме полностью добиться этого не удастся.

Ранее стало известно, что власти Канады согласились на исключения из санкций в отношении России на срок в два года, что позволит обслуживать оборудование Siemens для газопровода «Северный поток», важного для снабжения топливом Европы.