МЧС подтвердило гибель пяти человек при обстреле Белгорода ВСУ

МЧС подтвердило, что при обстреле Белгорода ВСУ 3 июля погибли пятеро

При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 3 июля погибли не четыре человека, как сообщалось ранее, а пять. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Белгородской области. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Один из погибших оказался несовершеннолетним. «Пять человек погибли при обстреле Белгорода 3 июля, в том числе подросток», — сообщили в МЧС.

3 июля Украина нанесла удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, удар был произведен ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами, а также беспилотниками Ту-143 «Рейс». Губернатор Белгородской области заявлял о гибели четырех человек.

Издание «Baza» публиковало кадры попадания по жилому дому на улице Маяковского.