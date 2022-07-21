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Минюст России попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Минюст России попросил ликвидировать занимающееся репатриацией евреев агентство «Сохнут»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Минюст России попросил ликвидировать занимающееся репатриацией евреев агентство «Сохнут». Об этом рассказали РИА Новости представители Басманного суда Москвы.

Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. «В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут"», — разъяснили в Басманном суде Москвы.

Агентство «Сохнут» основали в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В Российской Федерации есть представительство агентства, АНО «Сохнут».

У нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске, указывается на сайте АНО «Сохнут».

В начале июля Jerusalem Post выяснило, что российские власти потребовали от руководства «Сохнут» остановить деятельность в России.

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Анна Щербакова
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