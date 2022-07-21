Россиянин убил инвалида и расчленил его

В Башкирии мужчина убил инвалида и спрятал расчлененное тело в кустах, он задержан

В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

По его словам, 19 июля в правоохранительные органы обратился мужчина и заявил о пропаже 57-летнего брата, являющегося инвалидом II группы, который проживал один в частном доме в деревне Биккужа. Он уже два дня не выходил на связь с родственниками.

Полицейские нашли в доме инвалида следы крови и отрубленные ноги мужчины. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В результате поисков тело мужчины силовики нашли в кустах недалеко от дома. По горячим следам был задержан 31-летний подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражи житель села Исянгулово. На допросе он сознался в убийстве.

По версии следствия, 17 июля к инвалиду зашли в гости 50-летний сосед со своим 31-летним знакомым. После ухода соседа между хозяином и гостем произошел конфликт. Подозреваемый избил инвалида фрагментом оконной рамы и обухом топора. После смерти мужчины его тело убийца расчленил и перенес в кусты. Ноги он оставил в тазу у дома.