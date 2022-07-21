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Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира

Зампред Совбеза Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира. Это допустил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик добавил, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под влияние западных стран. Кроме того, она поверила, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность, добавил Медведев.

По его словам, Россия не виновата в том, что украинских преступников «будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России».

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Сергей Истомин
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