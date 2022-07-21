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Страдавшие от засухи люди поженили лягушек и вызвали дождь

Daily Star: в Индии поженили двух лягушек, чтобы умилостивить бога Индру и вызвать дождь

Кадр: @ANINewsUP

В индийском городе Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, устроили свадьбу для двух лягушек. Об этом сообщает Daily Star.

Из-за сильной жары и засухи люди решили провести ритуал, чтобы умилостивить бога дождя Индру. Во время ритуала они нашли двух лягушек и поженили их.

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«Это испытанное временем поверье, что брак между лягушками помогает вызвать дождь, — объяснил организатор ритуала Радхакант Верма. — Мы все долго страдали от засухи, особенно фермеры».

Хотя впоследствии индийцам не удалось удержать молодоженов вместе, сотни зрителей пришли, чтобы посмотреть на лягушачью свадьбу. Группа монахов пропела молитвы, после чего участники церемонии устроили пир с различными угощениями.

На следующий день метеорологическая служба выпустила предупреждения о сильном ливне в некоторых регионах страны, в том числе в Горакхпуре. Хотя всю неделю держится температура около 30 градусов Цельсия, метеорологи обещают сильные дожди и высокую влажность.

Ранее сообщалось, что в центральной Индии, в районе Бунделькханд штата Мадхья-Прадеш, шестерых несовершеннолетних девочек прилюдно раздели в рамках деревенского ритуала вызова дождя. По мнению местных жителей, этот ритуал должен задобрить бога дождя.

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Алиса Дмитриева
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