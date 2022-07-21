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Песков обвинил Европу в сложностях с поставками российского газа

Песков обвинил введенные Европой санкции в сложностях с поставками газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Евросоюз в возникших сложностях с поставками российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский союз», — отметил Песков.

По его словам, санкции не позволяют осуществлять полноценный ремонт оборудования, в том числе турбин на компрессорных станциях. При этом «Газпром», по словам Пескова, готов выполнять свои обязательства в полном объеме.

Утром 21 июля после планового ремонта были возобновлены поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток». Власти некоторых европейских стран и руководство компаний опасались, что прокачка газа не возобновится, что станет частью шантажа со стороны России.

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Платон Щукин
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