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Британский банк продал российский филиал

HSBC договорился о продаже российского филиала Экспобанку

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Британский банк HSBC договорился о продаже своего российского филиала, сообщает Reuters. Покупателем выступит Экспобанк.

«После стратегического обзора HSBC подписал соглашение о продаже 100 процентов своей доли участия в HSBC Bank (RR) LLC АО Экспобанку», — приводит агентство слова представителя Экспобанка.

6 июля стало известно, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Теперь для ее завершения необходимо одобрение российскими регулирующими органами.

При этом ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что российские власти не намерены одобрять заявки на продажу российских подразделений зарубежных банков до тех пор, пока иностранные структуры российских кредитных организаций сталкиваются с ограничениями из-за санкций.

Между тем HSBC утверждает, что завершение сделки по продаже российских активов Экспобанку будет означать окончательный уход с российского рынка.

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Платон Щукин
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