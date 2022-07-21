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Стивен Кинг отрекся от слов о величии Степана Бандеры

Писатель Стивен Кинг отрекся от своих слов о величии националиста Степана Бандеры

Фото: Lou Rocco / Disney General Entertainment Content / Getty Images

Американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг отрекся от своих слов о величии лидера украинских националистов Степана Бандеры. Он сообщил в Twitter, что никогда не говорил такого.

«Абсолютное дерьмо. Троллинг. Это неправда», — написал Кинг.

Пользователи в комментариях начали выкладывать отрывок пранка с участием писателя и указывать, что во время разговора он назвал Бандеру великим человеком. Они напомнили ему, что все его высказывания зафиксированы на видео.

18 июля стало известно, что российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским, разыграли Кинга. Пранкеры попросили его написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих.

Во время беседы с пранкерами Кинг был в бейсболке с украинским флагом. Он также поддержал отмену русских писателей, предложив им «заткнуться», и назвал Зеленского великим человеком.

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Евгений Шульгин
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