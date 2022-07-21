США обучат ВСУ «нестандартным» методам ведения боевых действий

Генерал Фэнтон: США продолжат обучать ВСУ «нестандартным» методам ведения боевых действий

Командование специальных операций Вооруженных сил США (SOCOM) продолжает обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) «нестандартным» методам ведения боевых действий. Об этом заявил генерал Брайан Фэнтон, его слова приводит ТАСС.

В ходе слушаний в сенате генерала спросили, считает ли он важным, чтобы служащие SOCOM продолжали обучать ВСУ «диверсионным операциям, которые могли бы проводиться в тылу российских сил». «Нестандартные методы ведения боевых действий при выполнении задач по защите страны — это визитная карточка наших сил специальных операций, и мы очень хорошо умеем это делать», — ответил военачальник.

По его словам, США помогали Украине с этим с 2014 года.

20 июля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обучили применению реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 200 украинских военных. Он также добавил, что Киеву уже переданы 12 из 20 обещанных РСЗО.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что в стране задумались об обучении украинских военных летчиков. По его словам, власти рассматривают «все возможные варианты» для представления президенту и министру обороны.