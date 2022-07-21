Российская газовая компания столкнулась с проблемами из-за иностранных спутников

«Новатэк» сообщил о проблемах с навигацией без использования иностранных спутников

Из-за ограниченного количества данных по состоянию Северного морского пути российская газовая компания «Новатэк» столкнулась с проблемами в поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом на региональной выездной сессии VII Восточного экономического форума заявил зампредседателя правления компании Евгений Амбросов, передает РБК.

По его словам, почти все поставщики коммерческих снимков со спутника зарегистрированы за рубежом, а заключать с ними сделки невозможно из-за санкционного режима. В итоге компании приходится пользоваться фотографиями из открытых иностранных источников, но их очень мало и они плохо покрывают самые важные и сложные участки, такие как Восточно-Сибирское море, пролив Лонга, район севернее и восточнее острова Врангеля.

Чтобы снять трудности с навигацией и обеспечить поставки партий в срок, нужна группировка российских коммерческих аппаратов дистанционного зондирования Земли, способных делать снимки в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне, причем определенного разрешения. Амбросов заметил, что в настоящее время в России создают три таких спутника, но когда их удастся вывести на орбиту и начать использовать, топ-менеджер «Новатэка» не уточнил.

В середине июня глава Минприроды Александр Козлов отправил в правительство материалы, в которых сооружение семи спутников в 2029-2030 годах оценивалось в 44,2 миллиарда рублей. Реализация этой программы должна была обеспечить круглогодичную навигацию. Он также утверждал, что для контроля за состоянием маршрута необходимы 40 наземных автоматических пунктов наблюдений, но сроки их возможной организации и стоимость таких работ не прозвучали.

Месяц назад глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что в России не производится оборудование, необходимое для увеличения экспорта СПГ. По его словам, только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по локализации нужны 24 миллиарда рублей.

Бизнесмен подчеркнул, что на Западе эти разработки продолжались десятилетиями, поэтому ускоренно наладить производство столь сложного оборудования без господдержки невозможно.