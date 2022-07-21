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В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка

В Сбере работают над устранением сбоя в доступе к сервисам банка

Фото: Shutterstock

В Сбере предупредили, что часть клиентов в настоящий момент может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.

«Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, в мобильное приложение также уведомляют, что вход временно недоступен. Там информируют, что специалисты уже работают над его восстановлением.

12 июля сообщалось, что Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения «СберБанк Онлайн» для пользователей устройств на платформе Android. Оно доступно большинству клиентов, а в ближайшее время эта возможность появится у всех. Разработчики сфокусировались на переводах.

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Варвара Кошечкина
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