Россиянам перечислили опасности черного чая

Диетолог Арзамасцев: черный чай провоцирует бессонницу и перепады давления

Чай провоцирует бессонницу и перепады давления, уверен врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Эти и другие опасности любимого россиянами напитка он перечислил в разговоре с Ura.ru.

По словам диетолога, в чае содержатся особые дубильные вещества — танины, которые действуют как антиоксиданты. Однако при чрезмерном употреблении чая эти вещества могут спровоцировать проблемы с ЖКТ. «Также важно понимать, что если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай», — дополнил Арзамасцев. Кроме того, из-за кофеина в составе этого напитка его не рекомендуется пить на ночь, чтобы не столкнуться с бессонницей.

Диетолог также сообщил, что употребление черного чая стоит ограничить тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, так как у них может возникнуть учащенное сердцебиение и ухудшиться общее самочувствие.

«Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления», — резюмировал Арзамасцев.

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