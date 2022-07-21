Европа сделала послабления в санкциях для российской нефти

ЕС сделал послабления в санкциях для перевозки российской нефти в третьи страны

Евросоюз сделал послабления в санкционном режиме в отношении России, разрешив европейским операторам сделки с российскими государственными нефтяными и трейдинговыми компаниями для транспортировки российской нефти в третьи страны, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что причиной смягчения позиции Брюсселя стало опасение за энергетическую и продовольственную безопасность в мире. Исключения также коснутся взаимодействия с российскими госструктурами в рамках сельскохозяйственных сделок.

В марте ЕС запретил своим резидентам любые контакты с некоторыми российскими компаниями, среди которых оказались нефтяные. Позднее под запрет попали закупки российской нефти и нефтепродуктов, перевозимых по морю. Он вступит в силу через шесть и восемь месяцев после введения. При этом импорт трубопроводной нефти из России по-прежнему разрешен.

Текущие запреты формально не распространяются на транспортировку российских нефти и нефтепродуктов в третьи страны, однако перевозить ее до сих пор нельзя было в интересах российских госкомпаний из санкционного списка.

Послабления войдут в «шестой с половиной» санкционный пакет ЕС, официальная публикация которого ожидается 22 июля.