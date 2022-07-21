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Зеленскому отказали в выступлении на саммите МЕРКОСУР

Президенту Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите МЕРКОСУР в Парагвае

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на саммите Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР (Mercosur). Об этом сообщил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано Риккарди, чьи слова приводит Парагвайское информационное агентство.

По его словам, украинский лидер обратился с соответствующей просьбой к президенту Парагвая Марио Абдо Бенитесу, однако получил отказ.

Отмечается, что консенсуса относительно возможности такого общения не было. В связи с этим Зеленского проинформировали об отсутствии условий «для того, чтобы иметь возможность говорить в формате МЕРКОСУР с президентом Украины». Замминистра уточнил, что решение уже доведено до сведения посла Украины в Аргентине и при парагвайском правительстве.

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Марина Совина
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