Стрелка в камуфляже объявили в розыск из-за убийства двух человек в Подмосковье

Полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве двух человек жителя Павловского Посада

В Подмосковье полицейские объявили в розыск жителя города Павловский Посад, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД.

По данным полиции, разыскивается человек по имени Игорь Кружков, одетый в камуфляжную форму с рюкзаком темного цвета и оружием. На вид подозреваемому 55-60 лет. Как сообщал Telegram-канал Baza, поиски подозреваемого начались еще 23 июля, после того как с разницей в несколько часов в области были найдены тела с огнестрельными ранениями двух жертв стрелка.

Кружков, по данным издания, ранее был охотником, но из-за проблем с психическим здоровьем лишился разрешения на оружие и оказался в психиатрической лечебнице. Ранее страдающий шизофренией мужчина угрожал местным жителям.