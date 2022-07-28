«Одноклассники» представили крупное обновление в интерфейсе

Социальная сеть «Одноклассники» представила крупное обновление в интерфейсе мобильных приложений. Как сообщили в пресс-службе, теперь меню подстраивается под интересы каждого пользователя, а навигация внутри ОК стала еще удобнее.

Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них. Изменения в интерфейсе продолжают серию глобальных обновлений социальной сети.

Для нового меню ОК определили самые важные для всех пользователей разделы: «Оповещения» — с самыми важными уведомлениями от соцсети, «События» — с «классами» и комментариями под публикациями пользователя, а также сервисы «Гости» и «Друзья», которые позволяют взаимодействовать с друзьями в ОК. Эти сервисы будут занимать первую строчку меню. Разделы во второй строке меню будут адаптированы под предпочтения пользователей и меняться в зависимости от поведения в соцсети.

Меломаны и любители поиграть получат быстрый доступ к разделам «Музыка» и «Игры», а все, кто часто поздравляет друзей, — смогут быстро перейти в «Подарки». Новые функции меню уже доступны всем пользователям приложений ОК на Android и iOS после установки версии 22.2.28.

По словам руководителя соцсети Антона Федчина, один из ключевых современных трендов интерфейсов — не строить разветвленную и сложную структуру, а сразу предлагать то, за чем человек заходит в приложение.

«Мы продолжаем масштабную перестройку интерфейса ОК и хотим, чтобы пользователи с первого экрана получали доступ к самым нужным сервисам и контенту. Технологии машинного обучения в новом меню позволили нам облегчить один из главных экранов приложения, сделать его более релевантным и в то же время сохранить быстрый доступ к другим полезным сервисам соцсети», — рассказал он.