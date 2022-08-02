США запретили своим компаниям расширять производство в Китае

США запретили техногигантам с госфинансированием расширять производство в Китае

Конгресс США принял так называемый Закон о чипах и науках (CHIP-plus), стимулирующий производство полупроводников в США для конкуренции с Китаем, пишет Bloomberg. Согласно документу, американским техногигантам, финансируемым этой программой, запрещается расширять производство в КНР.

Микрочипы (или микросхемы) используются в разных видах электроники, включая автомобили и смартфоны. Новая мера касается производства микрочипов размером менее 28 нанометров, то есть самых передовых технологий. Компании, получающие федеральное финансирование, не смогут расширять их производство в течение 10 лет. Корпорациям, которые нарушат ограничение, придется полностью возместить федеральные субсидии.

Ожидается, что большая часть гранта будет направлена таким крупным производителям, как Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и южнокорейской Samsung. Сейчас эти корпорации строят в США новые предприятия по производству микросхем. Белый дом поддержал решение Конгресса и, как ожидается, вскоре подпишет закон.

Среди потенциальных получателей гранта только TSMC производит в Китае чипы нового поколения. Его предприятие в городе Нанкин на юге Китая выпускает 28-нанометровые и более совершенные 16-нанометровые микросхемы. Однако после вступления закона в силу TSMC не сможет модернизировать или расширить свои существующие производственные мощности в Азии и фактически потеряет возможности роста на крупнейшем в мире рынке полупроводников — Тайване, отмечает Bloomberg.

Ранее Вашингтон ввел запрет на экспорт полупроводников в Россию, который коснулся и экспорта американских технологий другими странами. В связи с этим глобальные поставки полупроводников в Россию упали на 90 процентов. По данным Вашингтона, в настоящее время экспортный контроль в отношении России осуществляют 38 стран, включая США.

