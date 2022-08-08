Шольцу предрекли тяжелую неделю из-за новых деталей финансового скандала

Spiegel: в финансовом скандале вокруг бывшего соратника Шольца появились новые детали

На прошлой неделе прокуратура Кельна отправила 140-страничное дело в Парламентский следственный комитет Гамбурга, что, несомненно, «омрачит» настроение канцлера ФРГ Олафа Шольца. В финансовом скандале также появились новые детали. Тяжелую неделю для канцлера предрекли журналисты Spiegel.

Речь идет о скандале вокруг банка Варбурга, связанном с бывшим соратником Шольца Йоханнесом Карсом. Расследуется возможное влияние ведущих политиков социал-демократической партии (СДПГ) на выплату банком налогов. Известно, что в 2016 году Шольц, будучи мэром Гамбурга, встретился с акционером банка Кристианом Олеариусом. Сразу после этого банк отказался от дополнительных налоговых платежей в размере 47 миллионов евро. Сам Шольц позднее рассказал, что уже не помнит всех деталей, а действующий мэр Питер Ченчер назвал обвинения в финансовых махинациях «совершенно необоснованными».

У прокуратуры оказалась переписка чиновницы финансового учреждения с подругой. В одном из сообщений, написанном сразу после отказа банка выплатить налоги, она сообщала, что ее «коварный план» раскрылся. Теперь чиновница дает показания. Кроме того, прокуратура обнаружила возможный факт удаления электронных писем и сфальсифицированных записей.

В рамках расследования по делу Йоханнеса Карса было найдено более 200 тысяч евро наличными, которые хранились в шкафчике. Возникло подозрение, что речь идет о крупном отмывании денег. Карс также несколько раз ходатайствовал в пользу банка Варбурга в качестве депутата. «Это, пожалуй, самое крупное налоговое преступление в нашей истории», — заявил депутат бундестага Кристиан Хирте. Самому Шольцу не позднее 19 августа придется давать показания.

В июле Шольц также оказался в центре скандала. Инцидент произошел на традиционной вечеринке парламентской фракции СДПГ 1 июня. На закрытом мероприятии присутствовало около 1000 человек, включая депутатов партии и самого канцлера ФРГ. Не менее восьми присутствовавших на мероприятии женщин пострадали от подмешанных им наркотиков.