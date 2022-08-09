В долине гейзеров на Камчатке выступит камерный ансамбль Башмета

Юрий Башмет и его ансамбль «Солисты Москвы» дадут концерты на Камчатке и в Калининграде

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» выступят с концертом в долине гейзеров на Камчатке. Об этом пишет ТАСС.

По словам дирижера, коллектив даст серию концертов в местах, «где не ступала нога человека». Недавно «Солисты Москвы» выступили на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Отмечается, что программа является результатом сотрудничества музыкантов и Российского географического общества.

«У нас следующий Калининград, Камчатка будет и будет долина гейзеров — это одна серия, еще будет концертов пять-шесть таких», — поделился планами Башмет.

Кроме того, Башмет сообщил, что планирует проводить Зимний международный фестиваль искусств в Сочи в 2023 году. Дирижер добавил, что самые крупные мировые фестивали приезжают в курортный город и используют опыт культурного события. «Учатся у нас, пытаются копировать даже», — заявил музыкант.

Ранее в июле сообщалось, что на Камчатке разработали безопасный маршрут на вулкан Мутновский, его откроют для туристов после завершения паспортизации. Также для безопасности установят ограждения и натянут трос.