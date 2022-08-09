В Сербии сравнили удар ВСУ по СИЗО в Еленовке с ударом по тюрьме в Косово

Юрист Петрониевич сравнил удар ВСУ по СИЗО в Еленовке с ударом НАТО по тюрьме в Косово

Сербский юрист Горан Петрониевич высказался об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке. Его слова приводит сербский портал «Факти».

Петрониевич сравнил удар ВСУ по СИЗО в Еленовке с ударом НАТО по тюрьме «Дубрава» в косовском городе Исток в 1999 году. По его словам, эти акции аналогичны: целью обоих ударов юрист назвал устранение свидетелей. Главной причиной гибели заключенных в Еленовке он считает их показания следствию Донецкой народной республики (ДНР).

По мнению эксперта из Сербии, показания заключенных «создали бы большие проблемы украинским властям, которые стремятся скрыть свои преступления, очевидно, что здесь первый и основной мотив был в том, чтобы заставить замолчать тех, кто хотел свидетельствовать против них».

«Это очень похоже на случай 23-летней давности в Косове и Метохии, когда НАТО бомбило тюрьму "Дубрава" и когда погибли 96 албанцев-заключенных, которые начали сотрудничать с сербским следствием», — подчеркнул он.

Петрониевич добавил, что Украина использует старое правило НАТО False flag, «то есть убей своего и покажи вражеский флаг, используй это в СМИ и обвини в этом другую сторону».

«Это модель, по которой они работают, которая всегда наносит конкретный ущерб противоположной стороне конфликта», — заключил он.