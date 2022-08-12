Россиянин получил срок за изнасилование и убийство знакомой девушки

В Оренбурге россиянин получил 16 лет строгого режима за убийство изнасилованной им девушки

В Оренбурге к 16 годам колонии строгого режима был приговорен 19-летний россиянин, обвиняемый в жестоком убийстве своей подруги. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает KP.RU.

По данным издания, в июне 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, россиянин позвонил своей 21-летней подруге. Несмотря на то что на часах было 2 часа ночи, мать двоих детей согласилась на прогулку. На берегу озера Тельман обвиняемый напал на свою жертву и изнасиловал ее. Опасаясь возможных последствий, он забил ее до смерти при помощи камня и домкрата.

После этого он закинул тело в багажник и отвез в район села Зубаревка, где облил бензином и сжег. Мать убитой начала бить тревогу утром: она обратилась в правоохранительные органы. Сыщики вычислили убийцу и задержали его.

20 июля сообщалось, что в Республике Ингушетия правоохранители задержали 27-летнего местного жителя за покушение на убийство бывшей супруги.