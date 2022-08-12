Пятерых соучастников осудят за заказное убийство россиянки из-за ревности

В Москве пятерых соучастников осудят за заказное убийство девушки за 300 тысяч рублей

В Москве пятеро соучастников предстанут перед судом по делу о заказном убийстве россиянки, совершенном два года назад. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Среди фигурантов — Елена Сосенкова, Алексей Головин, Константин Таранов, Руслан и Хасан Тагировы. Некоторые из них также обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и разбое.

По данным следствия, Сосенкова, испытывая ревность, решила устранить знакомую. Об этом в сентябре 2020 года она сообщила своему сожителю Таранову, который согласился организовать преступление. После этого он обратился к своему товарищу Головину, который нашел исполнителя и предложил ему за 300 тысяч рублей убить девушку.

«Реализуя задуманное и распределив роли, фигуранты получили фото девушки, установили слежку о маршрутах ее передвижения, местах проживания и работы, а также приобрели орудие преступления и боеприпасы к нему», — рассказала Иванова.

Вечером 23 декабря 2020 года возле подъезда одного из домов на Профсоюзной улице Тагиров выстрелил в потерпевшую, после чего скрылся на машине ВАЗ 21099. Девушку госпитализировали с огнестрельными ранениями головы и шеи. На следующий день она скончалась в больнице.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Головин и братья Тагировы причастны еще к одному преступлению. 15 декабря 2020 года в Новой Москве они, угрожая мужчине оружием, забрали его автомобиль, на котором позже один из братьев скрылся с места преступления после заказного убийства.

Обвиняемые были задержаны благодаря совместной работе сотрудников СКР и оперативников уголовного розыска.

«В частности, выйти на сообщников удалось благодаря проведенным исследованиям. Покидая место преступления, Тагиров выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами СКР», — добавила Иванова.