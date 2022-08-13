Назван способ вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Представитель Минфина Дайнеко призвала звонить на горячую линию при неполадках банкомата

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что банкомат при совершении каких-либо операций может быть неисправен. В таком случае он способен не выдать деньги при их списании или зачислении, сообщила она в интервью агентству «Прайм».

Дайнеко объяснила, что причиной сбоя могут стать не только технические неполадки, но и дефектные купюры. Она призвала не паниковать, если деньги оказались в банкомате: «съеденные» купюры останутся в нем. Эксперт назвала способ вернуть их и посоветовала звонить на горячую линию или обратиться за помощью к сотруднику банка.

«Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно — проверить справку об операции в мобильном банковском приложении, нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке», — объяснила представитель Минфина России.

После обращения на горячую линию россиянину необходимо в тот же день посетить отделение банка, где он получил карту, и подать заявление на возврат средств. Если организация их не вернет, то клиент имеет право обратиться уже в Центробанк.

