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Назван способ вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Представитель Минфина Дайнеко призвала звонить на горячую линию при неполадках банкомата

Фото: Unsplash

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что банкомат при совершении каких-либо операций может быть неисправен. В таком случае он способен не выдать деньги при их списании или зачислении, сообщила она в интервью агентству «Прайм».

Дайнеко объяснила, что причиной сбоя могут стать не только технические неполадки, но и дефектные купюры. Она призвала не паниковать, если деньги оказались в банкомате: «съеденные» купюры останутся в нем. Эксперт назвала способ вернуть их и посоветовала звонить на горячую линию или обратиться за помощью к сотруднику банка.

«Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно — проверить справку об операции в мобильном банковском приложении, нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке», — объяснила представитель Минфина России.

После обращения на горячую линию россиянину необходимо в тот же день посетить отделение банка, где он получил карту, и подать заявление на возврат средств. Если организация их не вернет, то клиент имеет право обратиться уже в Центробанк.

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Марина Совина
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