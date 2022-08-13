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ВСУ выпустили девять артснарядов по Запорожской ТЭС

Власти Энергодара заявили об обстреле Запорожской ТЭС девятью снарядами ВСУ

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять артиллерийских снарядов по территории Запорожской ТЭС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти Энергодара.

«По прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении. Характер повреждений уточняется.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снова ведут обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.

По его данным, в населенном пункте слышны взрывы. «Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — заявил представитель власти.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Варвара Кошечкина
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