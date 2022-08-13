ВСУ выпустили девять артснарядов по Запорожской ТЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять артиллерийских снарядов по территории Запорожской ТЭС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти Энергодара.
«По прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении. Характер повреждений уточняется.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снова ведут обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.
По его данным, в населенном пункте слышны взрывы. «Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — заявил представитель власти.
7 августа в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.