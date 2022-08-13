ВСУ выпустили девять артснарядов по Запорожской ТЭС

Власти Энергодара заявили об обстреле Запорожской ТЭС девятью снарядами ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять артиллерийских снарядов по территории Запорожской ТЭС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти Энергодара.

«По прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении. Характер повреждений уточняется.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снова ведут обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.

По его данным, в населенном пункте слышны взрывы. «Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — заявил представитель власти.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

