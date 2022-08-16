«Дочка» Сбербанка сменила название в связи с расширением продуктового портфолио

Компания SberDevices сменила свое юридическое название на «СалютДевайсы»

Компания SberDevices, выпускающая приставки SberPlay, умные телевизоры Sber на операционной системе «Салют ТВ», видео и ТВ-приставки SberBox, смарт-дисплеи для умного дома SberPortal, умные колонки SberBox Time и ряд других устройств, сменила свое юридическое название на «СалютДевайсы». Бренд компании остаtтся прежним — SberDevices. Об этом сообщил представитель Сбера.

«Изменения касаются исключительно наименования юридического лица. Решение принято в связи с расширением стратегии продуктового портфолио Салют за счет B2B-решений — Jazz, SmartSpeech и других. Все эти продукты созданы с помощью технологий, которые лежат в основе виртуальных ассистентов Салют. ООО "СалютДевайсы" продолжает нести все права и обязанности, принятые до смены наименования. Ранее выпущенные компанией пользовательские продукты сохраняют свои торговые марки», — пояснили в Сбере.

Там же отметили, что компания SberDevices является ключевым активом для Сбера как технологической компании и продолжает инвестирование в создание новых технологических продуктов и решений.

«В частности, команда работает над созданием полностью независимой от иностранных сервисов инфраструктуры для платформы умного дома Sber на базе собственного облака. Также команда SberDevices продолжает работу над развитием линейки умных устройств с ассистентами Салют, которых продано уже более миллиона штук, и расширением линейки телевизоров под управлением ОС Салют ТВ. Кроме того, семейство виртуальных ассистентов Салют набирает популярность среди пользователей и уже стало важным элементом Сбера», — говорится в сообщении пресс-службы.