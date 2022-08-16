Цены на газ рекордно выросли

Цена на газ в Европе превысила 2600 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ на лондонской бирже ICE рекордно выросла и превысила 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации фьючерс с поставкой в сентябре на нидерландский хаб TTF стоил 250,395 евро за киловатт-час, или 2693,17 доллара за тысячу кубометров.

Рост за последние сутки составил 13,75 процента. Подорожание газа происходит за счет аномальной засухи в Европе и перебоев с поставками российского топлива. Последние сейчас осуществляются на 20 процентах от стандартной мощности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть европейской марки Brent на момент публикации равнялась 94,64 доллара за баррель. Цена на этот вид топлива, напротив, снизилась за последние сутки на 0,4 процента.

