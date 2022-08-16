Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цены на газ рекордно выросли

Цена на газ в Европе превысила 2600 долларов за тысячу кубометров

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Цена на газ на лондонской бирже ICE рекордно выросла и превысила 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации фьючерс с поставкой в сентябре на нидерландский хаб TTF стоил 250,395 евро за киловатт-час, или 2693,17 доллара за тысячу кубометров.

Рост за последние сутки составил 13,75 процента. Подорожание газа происходит за счет аномальной засухи в Европе и перебоев с поставками российского топлива. Последние сейчас осуществляются на 20 процентах от стандартной мощности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть европейской марки Brent на момент публикации равнялась 94,64 доллара за баррель. Цена на этот вид топлива, напротив, снизилась за последние сутки на 0,4 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украинские диверсанты подорвали питающие АЭС опоры ЛЭП в Курской области
Лукашенко заявил о важности диктатуры в хозяйстве
Зеленский вывел из ставки верховного главнокомандующего бывших глав спецслужб
В ГРУ заявили о подготовке США боевиков ИГ для терактов в Сирии
Узбекистан обогнал Россию в производстве автомобилей
Чиновник с Украины рассказал об организовавшем взрывы в Крыму подразделении
США обеспокоились масштабами утечек оружия НАТО с Украины
Выпавшее из новостройки окно чуть не убило ребенка в Москве
Цены на газ рекордно выросли
Концертного директора Лепса и Эмина обокрали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.