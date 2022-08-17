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В России опробуют раздельную оплату электричества

Иркутская область и Хакасия введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В двух регионах России с января следующего года опробуют раздельную оплату электроэнергии для населения, пишут «Ведомости». Ставка тарифа будет зависеть от объема потребляемого электричества.

Новый подход опробуют Иркутская область и Хакасия. Основная причина внедрения — борьба с нелегальными майнерами криптовалют, которые тратят большое количество электроэнергии и оплачивают ее на общих основаниях.

При этом источники издания в администрациях регионов уточняют, что постараются провести реформу таким образом, чтобы она не отразилась на обычных добросовестных потребителях.

Близкий к правительству Иркутской области источник отметил, что для внедрения новой схемы необходимо ее утверждение региональным парламентом.

В Иркутской области и Хакасии на данный момент установлены самые низкие тарифы для населения. Предельные уровни тарифов, по закону, устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Власти Иркутской области прежде уже поднимали вопрос о повышении тарифов из-за притока в регион майнеров.

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Платон Щукин
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