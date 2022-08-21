Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Юрист рассказал об обязательных к оплате долгах россиян

Юрист Соловьев: россияне должны всю жизнь платить долги за ущерб жизни и по зарплате

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сейчас, благодаря закону о банкротстве, россияне могут избавиться от большого количества долгов. Однако по некоторым из них люди обязаны платить всю жизнь. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Праймом».

По словам Соловьева, речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека. Также это касается долгов по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательны к погашению долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юридическому лицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.

Россияне также должны вовремя гасить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве. Например, долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, поскольку речь идет об интересах детей, резюмировал юрист.

17 августа в Госдуме предложили списывать часть ипотечного кредита россиянам при рождении второго и последующих детей. По словам парламентария Татьяны Буцкой, подобная мера стала бы решением важной проблемы для семьи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Дочь российского философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
Юрист рассказал об обязательных к оплате долгах россиян
Диетолог раскрыла полезные свойства чайного гриба
Джошуа одной фразой отреагировал на поражение от Усика в бое-реванше
Пушков ответил испугавшемуся зимы мэру Лондона
Усик прокомментировал победу над Джошуа в бое-реванше
США предрекли энергетический кризис из-за проблем с газом
В Великобритании спрогнозировали рост среднего счета за свет в три раза
В Венгрии заявили о планах частных корпораций создать «Соединенные Штаты Европы»
Знакомый дочери философа Дугина подтвердил ее смерть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.