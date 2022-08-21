Юрист рассказал об обязательных к оплате долгах россиян

Юрист Соловьев: россияне должны всю жизнь платить долги за ущерб жизни и по зарплате

Сейчас, благодаря закону о банкротстве, россияне могут избавиться от большого количества долгов. Однако по некоторым из них люди обязаны платить всю жизнь. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Праймом».

По словам Соловьева, речь, прежде всего, идет о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека. Также это касается долгов по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательны к погашению долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причиненные юридическому лицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.

Россияне также должны вовремя гасить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве. Например, долги по ЖКХ, а также задолженность по алиментам, поскольку речь идет об интересах детей, резюмировал юрист.

17 августа в Госдуме предложили списывать часть ипотечного кредита россиянам при рождении второго и последующих детей. По словам парламентария Татьяны Буцкой, подобная мера стала бы решением важной проблемы для семьи.