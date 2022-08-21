Москвичей призвали закрывать окна из-за максимальной концентрации гари в воздухе

Синоптик Тишковец призвал москвичей закрывать окна из-за максимальной концентрации гари

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о максимальной концентрации гари в воздухе из-за пожаров в Рязанской области. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

Синоптик призвал москвичей закрывать окна в жилых помещениях 21 августа.

«Закройте все окна! К утру гарь в Москве от пожаров на Рязанщине достигнет максимума концентрации», — призвал Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил, что запах гари в Москве из-за пожаров в Рязанской области может продержаться ближайшие 36-48 часов, так как направление ветра не изменится. «В нижнем пограничном слое сохранится юго-восточный вынос воздушных масс, а значит, те пожары, которые сейчас наблюдаются в Рязанской области, частицы этой гари будут доходить до Москвы и ухудшат экологическую обстановку», — сказал синоптик.