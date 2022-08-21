Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сотрудника российской колонии осудили за смерть заключенного в ходе пьяной драки

Сотруднику российской колонии дали два года условно за смерть заключенного в ходе драки

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сотрудник колонии получил два года условно за смерть заключенного в ходе пьяной драки — подсудимый не только допустил пьянку в столовой колонии, но и не проследил, чтобы вилки и ножи убрали в кладовку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным Telegram-канала, в североосетинской колонии строгого режима Виталий Ц. работал с 2004 года, дослужился до звания дежурного помощника начальника в звании майора внутренней службы. В одно из дежурств он остался за главного, все остальные представители руководства отсутствовали. После ужина сотрудник был обязан проследить, чтобы все вилки и ножи убрали в кладовку, но он этого не сделал. Более того, заключенные устроили посиделку в столовой с алкоголем, которую дежурный помощник начальника не пресек. В какой-то момент заключенные подрались, в ходе драки один человек погиб.

Виталий Ц. был уволен, а позже был признан судом виновным в халатности: ему дали два года лишения свободы условно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
Сотрудника российской колонии осудили за смерть заключенного в ходе пьяной драки
В Харьковской области введут комендантский час
Пассажир самолета спрятал в багаже человеческий орган и попался на досмотре
В Курской области трактор подорвался на боеприпасе
Сергей Собянин рассказал о помощи в тушении лесных пожаров в Рязанской области
В «Торино» назвали сроки возвращения на поле травмированного Миранчука
Россиянин при задержании в Албании применил спрей из баллончика
Рабочие крупнейшего порта Великобритании вышли на забастовку
14 человек погибли в ДТП в Ульяновской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.