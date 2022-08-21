Сотрудника российской колонии осудили за смерть заключенного в ходе пьяной драки

Сотруднику российской колонии дали два года условно за смерть заключенного в ходе драки

Сотрудник колонии получил два года условно за смерть заключенного в ходе пьяной драки — подсудимый не только допустил пьянку в столовой колонии, но и не проследил, чтобы вилки и ножи убрали в кладовку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным Telegram-канала, в североосетинской колонии строгого режима Виталий Ц. работал с 2004 года, дослужился до звания дежурного помощника начальника в звании майора внутренней службы. В одно из дежурств он остался за главного, все остальные представители руководства отсутствовали. После ужина сотрудник был обязан проследить, чтобы все вилки и ножи убрали в кладовку, но он этого не сделал. Более того, заключенные устроили посиделку в столовой с алкоголем, которую дежурный помощник начальника не пресек. В какой-то момент заключенные подрались, в ходе драки один человек погиб.

Виталий Ц. был уволен, а позже был признан судом виновным в халатности: ему дали два года лишения свободы условно.