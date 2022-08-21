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В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле Донецка ВСУ

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении женщины при при обстреле Донецка ВСУ

Фото: РИА Новости

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале сообщил о ранении мирной жительницы в ходе обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«При обстреле улицы Феликса Кона в Киевском районе Донецка ранена женщина 1939 года рождения», — сказано в сообщении.

Граждан призвали не покидать свои дома без имеющейся на то необходимости, а также не выходить из убежищ во время обстрела.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что поселок Пески, расположенный под Донецком, освобожден от располагавшихся в нем подразделений украинских военных. По его словам, те спешно покинули поселок, «побросав боеприпасы». Он указал, что потребуется время на поиск схронов и зачистку от мин после освобождения населенного пункта.

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Марина Совина
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