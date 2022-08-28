Россияне начали активно оформлять карты с овердрафтом

За июль банки России на четверть нарастили количество выданных карт с овердрафтом

В июле россияне начали активно оформлять банковские карты с овердрафтом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

Отмечается, что в прошлом месяце российские банки на четверть нарастили количество выданных карт, дающих возможность уходить в минус. Это произошло из перетока зарплатных проектов бывших иностранных компаний.

В июле количество «пластика» увеличилось на 26,3 процента — до 30 тысяч карт. Сумма выдач увеличилась на 14 процентов, до 1,43 миллиарда рублей. При этом средний чек по такому виду кредитования уменьшился на 9,8 процента, то есть на 5,2 тысячи рублей — до минимальных с июля прошлого года 47,7 тысячи рублей.

«Овердрафт — довольно специфичный продукт, который используется рядом игроков рынка в рамках привлечения предприятий на обслуживание зарплатных проектов», — сказал гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. Он добавил, что не ожидает существенного роста овердрафтного кредитования — рост количества выданных карт закончится с окончанием перераспределения зарплатных проектов между банками.