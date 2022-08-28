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Крики и панику пассажиров из-за треснувшего в полете иллюминатора сняли на видео

Панику из-за треснувшего иллюминатора на борту рейса Варшава — Нью-Йорк сняли на видео

Пассажирка рейса, следовавшего в Нью-Йорк, сняла на видео обстановку на борту, когда в самолете треснул иллюминатор. На вирусный ролик обратили внимание в Mirror.

Инцидент произошел в субботу, 20 августа, на рейсе авиакомпании Poland Airlines, который следовал из польской столицы в США. Отмечалось, что стекло иллюминатора треснуло в тот момент, когда самолет готовился к посадке в нью-йоркском аэропорту.

На кадрах видно, как трое пассажиров в ряду у треснувшего иллюминатора быстро вскакивают со своих мест — в самолете начинается паника, на фоне слышны встревоженные крики. Так, одна из женщин начала громко звать на помощь стюардесс. Прибежавший на место происшествия бортпроводник попросил туристов сохранять спокойствие.

Сообщается, что самолет благополучно приземлился в пункте назначения. Авиакомпания заявила, что герметичность иллюминатора не была повреждена, а пострадал лишь электрофотохроматический слой, который используется для затемнения стекла.

Дарья Рыбак
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