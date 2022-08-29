В Афганистане отпустили задержанных сотрудников криптобирж

Cryptonews.com: в Афганистане отпустили ранее задержанных сотрудников криптобирж

Сотрудников криптобирж в Афганистане, которых задержали ранее в августе, освободили. Об этом стало известно изданию Cryptonews.com. В Герате, самой западной провинции Афганистана, недалеко от границы с Ираном, находились четыре из шести известных афганских криптовалютных бирж.

Как рассказал глава одной из местных криптобирж, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, арестованным сначала сказали о невозможности дальнейших операций с криптовалютой, а затем отпустили. При этом, по словам собеседника издания, они не получали предварительного предупреждения и не знали, что криптоактивы были запрещены. Информацию о том, что активы площадок якобы были конфискованы, он опроверг.

Ранее в августе стало известно, что Центральный банк Афганистана, контролируемый пришедшим к власти «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России), ввел запрет на майнинг и обращение криптовалют в стране. Как писало агентство Bloomberg, запрет был введен на фоне того, что некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны.