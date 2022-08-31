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Новым главой «Перекрестка» стал бывший гендиректор «Победы»

Бывший гендиректор «Победы» Калмыков возглавил «Перекресток»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков назначен главой торговой сети «Перекресток», говорится в сообщении на сайте холдинга X5 Group, владеющего ретейлером.

«Я рад приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции «Перекрёстка». Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — приводятся слова главного исполнительного директора X5 Group (владеет также сетями «Пятерочка» и «Карусель») Игоря Шехтермана.

Ранее Калмыков возглавлял авиакомпанию «Победа». Он ушел из руководства лоукостера весной после начала военной спецоперации на Украине.

В начале августа сообщалось о намерении X5 Group приобрести две торговые сети, работающие в Сибирском федеральном округе: «Красный яр» и «Слат».

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Платон Щукин
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