Новым главой «Перекрестка» стал бывший гендиректор «Победы»

Бывший гендиректор «Победы» Калмыков возглавил «Перекресток»

Бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков назначен главой торговой сети «Перекресток», говорится в сообщении на сайте холдинга X5 Group, владеющего ретейлером.

«Я рад приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции «Перекрёстка». Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — приводятся слова главного исполнительного директора X5 Group (владеет также сетями «Пятерочка» и «Карусель») Игоря Шехтермана.

Ранее Калмыков возглавлял авиакомпанию «Победа». Он ушел из руководства лоукостера весной после начала военной спецоперации на Украине.

В начале августа сообщалось о намерении X5 Group приобрести две торговые сети, работающие в Сибирском федеральном округе: «Красный яр» и «Слат».