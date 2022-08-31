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Неизвестный выстрелил в 12-летнюю россиянку из пневматического оружия

В Абакане 12-летнюю девочку ранили из пневматического оружия во время прогулки с подругой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Абакане следователи возбудили дело о хулиганстве после того, как неизвестный выстрелил в 12-летнюю школьницу из пневматического оружия. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным следствия, 24 августа девочка вышла из своего дома и вместе с подругой направилась в магазин канцтоваров. Возле дома №24б на улице Ломоносова она почувствовала боль в области правого бедра.

Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у нее ранение мягких тканей правого бедра, не причинившее вреда здоровью. Выяснилось, что во время прогулки кто-то ранил школьницу из пневматики.

Сейчас следователи ищут злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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