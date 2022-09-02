«Яндекс» попросил АвтоВАЗ об увеличении поставок автомобилей для такси

Forbes: «Яндекс» попросил АвтоВАЗ об увеличении поставок автомобилей для сервиса такси

«Яндекс» запросил у АвтоВАЗа, а также у китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery увеличение поставок транспортных средств для сервиса «Яндекс.Такси». Об этом сообщил Forbes со ссылкой на письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — сообщил в письме Запольский.

По данным издания, ежегодно таксопарк закупает более 50 тысяч автомобилей. Запольский предложил главе АвтоВАЗа обсудить поставки продукции для «Яндекс.Такси». Компания также ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison, и китайскими BAIC Group и Chery. Также собеседник Forbes подчеркнул, что «Яндекс» ищет новых поставщиков автомобилей, чтобы избежать скорого дефицита машин — в компании опасаются, что он случится через год.

1 сентября в сервисе «Яндекс Такси» произошел крупный сбой — водители в Москве получили десятки фейковых заказов. Это привело к скоплению автомобилей сервиса и появлению затора в районе метро «Кутузовская».