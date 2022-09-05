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В Госдуме прокомментировали выход России из соглашения по Курилам

Депутат Слуцкий назвал выход РФ из соглашения по Курилам чувствительным ответом на санкции
СюжетСанкции против России:

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался о решении России о выходе из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, бывшими жителями островов. Его слова приводит ТАСС.

Слуцкий прокомментировал выход России из соглашения по Курилам и назвал это решение чувствительным ответом на санкции против страны. «Вынужденная мера Москвы, и весьма чувствительная для японской стороны, принятая в ответ на противоправное санкционное давление и присоединение к русофобской политике Запада правительством Японии», — подчеркнул он.

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Депутат добавил, что соглашение по Курилам заключили российский президент Владимир Путин и погибший Синдзо Абэ, занимавший на тот момент пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Документ воспринимался «как символ доброй воли и один из шагов на пути достижения мирного договора».

«И все это разрушила оголтелая солидарность со странами G7. Санкции больно бьют бумерангом. К сожалению, на этот раз он прилетел обратно на японскую сторону», — заключил Слуцкий.

Ранее Россия прекратила действие соглашения с Японией по Курилам. Соответствующее распоряжение опубликовало правительства России.

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Марина Совина
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