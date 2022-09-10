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Стало известно о проблемах США с европейскими союзниками

Politico: США предоставят восточноевропейским членам НАТО гранты для покупки оружия

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Издание Politico сообщило о проблемах США с европейскими союзниками. Отмечается, что восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы.

Как сообщает издание, Соединенные Штаты намерены предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний.

По данным издания, американская сторона переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу Североатлантического альянса. «Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия», — утверждает автор.

При этом страны Восточной Европы продолжат избавляться от запасов советской техники, отправляя их Киеву, пишет издание.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США предоставят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей. Он уточнил, что речь идет о союзниках Вашингтона по НАТО и других партнерах по обеспечению региональной безопасности, которые могут оказаться под угрозой агрессии со стороны России.

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Марина Совина
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